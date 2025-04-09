Медведев: Надеюсь, у Кузнецова останется желание играть

Председатель совета директороввысказался об уходеиз команды.

«Это было очень тяжелое решение. Некоторые писаки говорят о том, что игроки бегут из СКА. Хочу еще раз подчеркнуть: это полная ерунда, никто никуда не бежит. В случае с Евгением Кузнецовым контракт был расторгнут по договорённости обеих сторон. К сожалению, в этом сезоне Евгений неоднократно сталкивался с травмами по тем причинам, которые уже назвал выше. В том числе после ударов в голову, которые судьи пропускали.

Для Евгения Кузнецова в текущей ситуации самое главное — это полностью восстановить здоровье. Надеюсь, что у него останется желание продолжить играть в хоккей. Да, 32 года — это, конечно, немалый возраст. Но очень хотелось бы еще увидеть Женю на льду. Тем более что в этом сезоне он практически в каждом матче набирал по результативному баллу. Это очень хороший результат. Не надо забывать, что Евгений Кузнецов — обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира, чемпион мира среди молодёжных сборных, заслуженный мастер спорта. И, конечно, это расставание далось обеим сторонам очень нелегко», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

В регулярном чемпионате Кузнецов провел 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков по системе «гол+пас». В плей-офф форвард сыграл шесть встреч и отметился 3 (1+2) результативными действиями.