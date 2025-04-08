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    Трамп назвал Овечкина «великим человеком»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Призидент США Дональд Трамп на одном из выступлений в Вашингтоне назвал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина великим игроком после установления нового рекорда по голам в НХЛ.

    Александр Овечкин и Дональд Трамп
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    Александр Овечкин и Дональд Трамп

    «Великий джентльмен только что побил рекорд Уэйна Гретцки. Великий — это Уэйн Гретцки, но теперь у нас есть еще один великий человек, который только что установил великий рекорд», — приводит слова Трампа «USA Today».

    38-летний россиянин побил рекорд по голам в НХЛ во время матча против «Айлендерс» (1:4) 6 апреля, забросив 895-ю шайбу в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

    Предыдущий рекорд принадлежал прославленному канадскому хоккеисту Уэйну Грецки — на его счету 894 шайбы.

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