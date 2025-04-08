Трамп назвал Овечкина «великим человеком»

Призидент СШАна одном из выступлений в Вашингтоне назвал капитанавеликим игроком после установления нового рекорда по голам в НХЛ.

«Великий джентльмен только что побил рекорд Уэйна Гретцки. Великий — это Уэйн Гретцки, но теперь у нас есть еще один великий человек, который только что установил великий рекорд», — приводит слова Трампа «USA Today».

38-летний россиянин побил рекорд по голам в НХЛ во время матча против «Айлендерс» (1:4) 6 апреля, забросив 895-ю шайбу в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

Предыдущий рекорд принадлежал прославленному канадскому хоккеисту Уэйну Грецки — на его счету 894 шайбы.