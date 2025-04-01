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    Килиан Мбаппе«Реал» — «Реал Сосьедад». Онлайн
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    Козырев: Изначально нам помог борт, затем мы забросили хорошие шайбы и довели игру до конца

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Спартак
    Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итог матча против «Спартака» (5:2).

    Андрей Козырев
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    Андрей Козырев

    «Хороший, боевой матч. Изначально нам помог борт, затем мы забросили хорошие шайбы и довели игру до конца. Также благодарим болельщиков и ждем их поддержку в Москве.

    Игра могла быть последней? Ребята прекрасно это понимают. Вы видели, что в тех матчах, в которых мы уступили, мы играли до конца и старались победить», — цитирует Козырева «Матч ТВ».

    Сейчас счет в серии 3:1 в пользу «Спартака». Пятая игра, которая может стать последней, пройдет в Москве 3 апреля.

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