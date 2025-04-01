Козырев: Изначально нам помог борт, затем мы забросили хорошие шайбы и довели игру до конца

Главный тренерподвел итог матча против(5:2).

«Хороший, боевой матч. Изначально нам помог борт, затем мы забросили хорошие шайбы и довели игру до конца. Также благодарим болельщиков и ждем их поддержку в Москве.

Игра могла быть последней? Ребята прекрасно это понимают. Вы видели, что в тех матчах, в которых мы уступили, мы играли до конца и старались победить», — цитирует Козырева «Матч ТВ».

Сейчас счет в серии 3:1 в пользу «Спартака». Пятая игра, которая может стать последней, пройдет в Москве 3 апреля.