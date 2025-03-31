Епанчинцев: Еще бы убрать ненужные удаления, было бы вообще прекрасно

Главный тренерподвел итог матча против(2:0).

«Прежде всего хочу поблагодарить ребят за то, что много правильных вещей сегодня сделали. Где-то прислушались, поменяли игру. Это игра в неравных составах, не пропустили. Еще бы убрать ненужные удаления, было бы вообще прекрасно. Один из ключевых моментов матча — сейв Антона. Денис тоже давал команде играть. У ребят сегодня 30 блокированных бросков, поймали на себя, это тоже ключевой момент», — цитирует Епанчинцева «Чемпионат».

Счет в серии — 2:1 в пользу «Салавата». Четвертый матч пройдет 2 апреля в Новосибирске.