Овечкин: Привык к тому, что постоянно напоминают о рекорде Гретцки

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
«Когда ты становишься старше, ты стараешься меньше носиться в поисках нужного места. Есть пять игроков. Все должны быть на одной волне, все должны делать свою работу, и, очевидно, кто‑то должен забивать», — цитирует Овечкина пресс‑служба «Вашингтона».
39‑летнему Овечкину до рекорда Гретцки осталось забросить шесть шайб. Сейчас у него 889 шайб в регулярном чемпионате, а у канадца 894 гола.
Всего же с учетом плей-офф у Овечкина 961 гол, а у Гретцки (1016).