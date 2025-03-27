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    Ламин Ямаль«Барселона» — «Осасуна». Онлайн
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    Овечкин: Привык к тому, что постоянно напоминают о рекорде Гретцки

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил, что близость к великому рекорду Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам никак не сказывается на его игре.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Когда ты становишься старше, ты стараешься меньше носиться в поисках нужного места. Есть пять игроков. Все должны быть на одной волне, все должны делать свою работу, и, очевидно, кто‑то должен забивать», — цитирует Овечкина пресс‑служба «Вашингтона».

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    39‑летнему Овечкину до рекорда Гретцки осталось забросить шесть шайб. Сейчас у него 889 шайб в регулярном чемпионате, а у канадца 894 гола.

    Всего же с учетом плей-офф у Овечкина 961 гол, а у Гретцки (1016).

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