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    Жамнов: Самое главное — перебарывать моменты, когда шайба не идет в ворота

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Лада
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился мнением о победе своей команды в матче КХЛ против «Лады» (3:2 ОТ).

    Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака»
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    Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака»

    «Бывают такие игры. Самое главное — перебарывать моменты, когда шайба не идет в ворота. После второго периода поговорили с ребятами, обсудили, что нужно сделать. Они это и сделали. У нас сегодня моментов было — игр на восемь хватит. Конечно, надо отдать должное вратарю "Лады", сыграл здорово.

    Гол Порядина? Хорошо, что он сбросил груз перед стартом плей-офф. Моментов у него много, голы придут. Просто надо это перебороть. Думаю, все ребята рады за него», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

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