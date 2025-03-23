Жамнов: Самое главное — перебарывать моменты, когда шайба не идет в ворота

Главный тренерподелился мнением о победе своей команды в матче КХЛ против(3:2 ОТ).

«Бывают такие игры. Самое главное — перебарывать моменты, когда шайба не идет в ворота. После второго периода поговорили с ребятами, обсудили, что нужно сделать. Они это и сделали. У нас сегодня моментов было — игр на восемь хватит. Конечно, надо отдать должное вратарю "Лады", сыграл здорово.

Гол Порядина? Хорошо, что он сбросил груз перед стартом плей-офф. Моментов у него много, голы придут. Просто надо это перебороть. Думаю, все ребята рады за него», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

По итогам регулярного чемпионата «Спартак» занял 3-е место в таблице Запада. В 1-м раунде плей-офф КХЛ «красно-белые» встретятся с «Северсталью».