Крикунов — о Кузнецове: Каждый возвращается в КХЛ, как считает нужным

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о возвращениив КХЛ. Хоккеист сейчас защищает цвета

«Каждый возвращается в КХЛ, как считает нужным. Но люди, поигравшие зарубежом и возвращающиеся в Россию, должны подавать позитивный пример нашему молодому поколению. Как это в свое время сделал Дацюк. Поведение на публике всегда зависит от человека. Дацюк вернулся в Россию по-своему, Кузнецов сделал это иначе. У Дацюка молодые игроки чему-то учились, перенимали его манеру работы. Но ведь все люди разные, каждый из них выбирает свою стратегию поведения», — цитирует Крикунова LiveResult.ru.

Напомним, что до этого Крикунов на протяжении длительного времени выступал в НХЛ.