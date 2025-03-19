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    Крикунов — о Кузнецове: Каждый возвращается в КХЛ, как считает нужным

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о возвращении Евгения Кузнецова в КХЛ. Хоккеист сейчас защищает цвета СКА.

    Владимир Крикунов
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    Владимир Крикунов

    «Каждый возвращается в КХЛ, как считает нужным. Но люди, поигравшие зарубежом и возвращающиеся в Россию, должны подавать позитивный пример нашему молодому поколению. Как это в свое время сделал Дацюк. Поведение на публике всегда зависит от человека. Дацюк вернулся в Россию по-своему, Кузнецов сделал это иначе. У Дацюка молодые игроки чему-то учились, перенимали его манеру работы. Но ведь все люди разные, каждый из них выбирает свою стратегию поведения», — цитирует Крикунова LiveResult.ru.

    Напомним, что до этого Крикунов на протяжении длительного времени выступал в НХЛ.

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