Кейн: Впечатляет, как Овечкин остается продуктивным в таком возрасте

Нападающий «Детройт Ред Уингз»высказался о форме российского форварда «Вашингтон Кэпиталз»

«Просто невероятно то, где находится сейчас Овечкин, учитывая количество голов, которые он забивает, несмотря на ранее полученную травму. Впечатляет то, как он остаётся продуктивным в таком возрасте. С другой стороны, это неудивительно, потому что он делал это всю свою карьеру. Мы к этому просто привыкли.

Если посмотреть на протокол матча "Вашингтон Кэпиталз", обычно там значится его имя. Тем не менее всё равно впечатляет, что он делает в своём возрасте и как находит способы продолжать приносить результат», — приводит слова Кейна пресс-служба НХЛ.

Прогнозы и ставки на НХЛ

39-летний Овечкин забросил в НХЛ 887 шайб за профессиональную карьеру. До легендарного снайперского рекорда Гретцки осталось 7 голов.