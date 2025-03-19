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    Кейн: Впечатляет, как Овечкин остается продуктивным в таком возрасте

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн высказался о форме российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Просто невероятно то, где находится сейчас Овечкин, учитывая количество голов, которые он забивает, несмотря на ранее полученную травму. Впечатляет то, как он остаётся продуктивным в таком возрасте. С другой стороны, это неудивительно, потому что он делал это всю свою карьеру. Мы к этому просто привыкли.

    Если посмотреть на протокол матча "Вашингтон Кэпиталз", обычно там значится его имя. Тем не менее всё равно впечатляет, что он делает в своём возрасте и как находит способы продолжать приносить результат», — приводит слова Кейна пресс-служба НХЛ.

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    39-летний Овечкин забросил в НХЛ 887 шайб за профессиональную карьеру. До легендарного снайперского рекорда Гретцки осталось 7 голов.

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