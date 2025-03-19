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    Григоренко: Начало серии в гостях — ничего страшного

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    Нападающий СКА Михаил Григоренко высказался о предстоящем матче против «Автомобилиста».

    Михаил Григоренко
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    Михаил Григоренко

    «С "Трактором" неплохо играли 5 на 5. Удаления подвели нас, сломали игру.

    Завтра серьезный матч. "Автомобилист" идет на лидирующих позициях на Востоке. Серьезно готовимся к игре.

    Сейчас больше готовимся к предстоящему матчу. У нас серьезный выезд сейчас, нам надо побеждать в оставшихся матчах, чтобы с хорошим настроением подойти к плей-офф. Пока еще не знаем соперника по первому раунду. А начало серии в гостях — ничего страшного. Будем играть», — цитирует Григоренко «ВсеПроСпорт».

    Матч «Автомобилист» — СКА пройдет в Екатеринбурге 20 марта.

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