Григоренко: Начало серии в гостях — ничего страшного

Нападающийвысказался о предстоящем матче против

«С "Трактором" неплохо играли 5 на 5. Удаления подвели нас, сломали игру.

Завтра серьезный матч. "Автомобилист" идет на лидирующих позициях на Востоке. Серьезно готовимся к игре.

Сейчас больше готовимся к предстоящему матчу. У нас серьезный выезд сейчас, нам надо побеждать в оставшихся матчах, чтобы с хорошим настроением подойти к плей-офф. Пока еще не знаем соперника по первому раунду. А начало серии в гостях — ничего страшного. Будем играть», — цитирует Григоренко «ВсеПроСпорт».

Матч «Автомобилист» — СКА пройдет в Екатеринбурге 20 марта.