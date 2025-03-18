Гру прокомментировал победу над СКА

Главный тренер челябинского «Трактора»подвел итоги матча против СКА (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«На мой взгляд, это был матч, в котором было очень много единоборств, и наша команда работала, мы тоже победили. Но при этом нельзя не отметить, что СКА был лучшей командой на льду в первом периоде.

Мы же в свою очередь начали карабкаться наверх, и в начале матча уже были лучшей командой на льду. Разумеется, эта победа еще очень ценна и тем, что у нас в составе отсутствовало несколько игроков. Очень важная, боевитая победа», — цитирует Гру «СЭ».

«Трактор» с 94 очками стал победителем Восточной конференции. СКА с 79 очками располагается на 6-й строчке на «Западе».