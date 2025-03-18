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    Гру прокомментировал победу над СКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор СКА
    Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги матча против СКА (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

    Бенуа Гру
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    Бенуа Гру

    «На мой взгляд, это был матч, в котором было очень много единоборств, и наша команда работала, мы тоже победили. Но при этом нельзя не отметить, что СКА был лучшей командой на льду в первом периоде.

    Мы же в свою очередь начали карабкаться наверх, и в начале матча уже были лучшей командой на льду. Разумеется, эта победа еще очень ценна и тем, что у нас в составе отсутствовало несколько игроков. Очень важная, боевитая победа», — цитирует Гру «СЭ».

    «Трактор» с 94 очками стал победителем Восточной конференции. СКА с 79 очками располагается на 6-й строчке на «Западе».

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