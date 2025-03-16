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    «Спартак» одержал победу над «Северсталью» в матче КХЛ

    «Спартак» — «Северсталь»: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Северсталь
    «Спартак» обыграл «Северсталь» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Павел Порядин — нападающий «Спартака»
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    Павел Порядин — нападающий «Спартака»

    В составе «красно-белых» голы записали на свой счет Николай Голдобин, Иван Морозов, Александр Беляев и Андрей Локтионов.

    У «Северстали» шайбы забросили Николай Чебыкин и Руслан Абросимов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Голдобин — 18 (Морозов, Порядин), 7:45 — 1:0. Морозов — 19 (Зайцев), 17:10 — 2:0. Чебыкин — 8 (Иванцов, Скоренов), 21:57 — 2:1. Абросимов — 11 (Котляревский), 31:26 — 2:2. Беляев — 11 (Морозов), 35:39 — 3:2. Локтионов — 16 (п.в.), 59:05 — 4:2Вратари: Николаев — Самойлов (58:50 — 59:05, 59:14)Броски: 36 (12+12+12) — 30 (7+12+11)Штраф: 4 — 8

    После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в таблице Запада с 83 очками в активе. «Северсталь» — на 7-й позиции (77).

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