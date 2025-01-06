Леонтьев: Определяющим стал момент, когда мы ликвидировали перевес «Сибири» своим быстрым голом

, главный тренер, высказался о матче против(2:1).

«В турнирной таблице мы соседи с "Сибирью", и это давление чувствовалось. Матч очень важный и для нас, и для наших соперников. Отсюда такой вот накал и нерв прошлись сквозь этот поединок. Были неплохие скорости, создавали угрозы. Определяющим стал момент, когда мы ликвидировали перевес "Сибири" своим быстрым голом. И уже потом уже на эмоциях забили второй. Затем играли строго, дисциплинированно, на команду», — приводит слова Леонтьева пресс-служба КХЛ.

«Нефтехимик» набрал 39 очков и идет на девятом месте в Восточной конференции. У «Сибири» тоже 39 баллов и восьмая строчка.