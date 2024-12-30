30 декабря состоится очная встречав рамках регулярного чемпионата НХЛ. Команды начнут в 01:00 по мск.

Команды находятся по разные стороны турнирной таблицы Восточной конференции. «Детройт» занимает предпоследнее, 15-е место, тогда как «Вашингтон» идет 2-м. При этом гости могут возглавить таблицу, но для этого им нужно победить.

С результатами у «Кэпиталз» дела вроде бы обстоят нормально. Команда выиграла 3 матчах из последних четырех. В прошлый раз клуб разгромил на выезде «Торонто» 5:2. «Детройт» проиграл 4 раза подряд. В каждом из четырех поединков клуб пропустил не менее четырех шайб. В последнем поединке 28 декабря команда проиграла 2:5 клубу «Торонто».

Прогнозы и ставки

10 апреля команды провели последний очный матч. «Вашингтон» тогда выиграл 2:1.

По мнению букмекеров, шансов больше у «Вашингтона». Котировки составляют 2.88 и 2.17 на победу без учетом дополнительного времени. 2.15 и 1.77 — такие коэффициенты даются с учетом ОТ и буллитов.

Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентом 2.10.

предложили свой прогноз с коэффициентом 2.10. ИИ полагает, что матч завершится победой «Детройта» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Детройт» — «Вашингтон» и другие поединки регулярного чемпионата НХЛ на сайте LiveCup.Run.

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