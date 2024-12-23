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    НХЛ. «Рейнджерс» уступил «Каролине», «Тампа-Бэй» проиграла «Флориде», «Эдмонтон» одолел «Оттаву»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 декабря

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    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Рейнджерс» — «Каролина» — 1:3

    У гостей голевыми передачами отметились нападающий Андрей Свечников, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Петр Кочетков (дубль).

    Вратарь клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 28 бросков.

    «Рейнджерс» с 33 очками занимают 11-е место в таблице Восточной конференции. «Каролина» с 43 очками — на 5-й строчке.

    НХЛ
    «Рейнджерс» — «Каролина» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Веси — 3 (Руведел, Эдстрем), 0:17 — 1:0. Каррье — 4 (Дж. Слэвин, Стаал), 29:14 — 1:1. Рословик — 14 (бол., Орлов, Кочетков), 34:32 — 1:2. Ахо — 10 (п.в., Свечников, Кочетков), 58:18 — 1:3Вратари: Шестеркин (57:33 — 58:18, 58:30) — КочетковШтраф: 10 — 8Броски: 23 (5+8+10) — 31 (6+16+9)

    «Рейнджерс» — «Каролина» — 1:3

    «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:4

    У «Лайтнинг» вратарь Алексей Василевский отразил 22 броска из 25.

    «Тампа» с 38 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Флорида» с 46 очками — на третьей строчке.

    НХЛ
    «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
    Голы: Райнхарт — 21 (бол., Экблад, Ткачак), 15:51 — 0:1. Пол — 8 (Хедман, Раддиш), 19:55 — 1:1. Грир — 4 (мен., Носек), 30:28 — 1:2. Луостаринен — 5 (мен.), 31:10 — 1:3. Пойнт — 22 (Гюнцель, Раддиш), 43:26 — 2:3. Райнхарт — 22 (п.в., Лунделл, Барков), 59:29 — 2:4Вратари: Василевский (57:35 — 59:29) — НайтШтраф: 6 — 8Броски: 21 (10+3+8) — 25 (10+9+6)

    «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:4

    «Юта» — «Анахайм» — 4:5 Б

    В составе хозяев Михаил Сергачев сделал две результативные передачи.

    «Юта» с 38 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Анахайм» с 30 очками — на 13-й строчке.

    НХЛ
    «Юта» — «Анахайм» — 4:5 Б (2:1, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Келлер — 12 (Вялимяки, Хэйтон), 1:26 — 1:0. Фаббри — 3 (Мактавиш), 4:56 — 1:1. Хэйтон — 6 (Мяяття, Келлер), 16:09 — 2:1. Кули — 8 (бол., Келлер, Сергачев), 22:39 — 3:1. Келлер — 13 (Сергачев, Шмальц), 25:57 — 4:1. Лундестрем — 4 (Зеллвегер, Харкинс), 30:49 — 4:2. Фаббри — 4 (Готье, Минтюков), 52:35 — 4:3. Лисон — 4 (Готье, Зеллвегер), 55:15 — 4:4. Победный буллит: МактавишВратари: Стаубер — ДосталШтраф: 12 — 12Броски: 25 (9+8+7+1) — 30 (9+11+8+2)

    «Юта» — «Анахайм» — 4:5 Б

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» — 3:1

    «Вашингтон» с 48 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 43 очками — на четвертой строчке «Запада».

    НХЛ
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Протас — 13 (Дюбуа, Макмайкл), 10:20 — 1:0. Фиала — 13 (бол., Кемпе, Кларк), 24:10 — 1:1. Врана — 6 (бол., Дюбуа), 34:18 — 2:1. Протас — 14 (п.в.), 59:06 — 3:1Вратари: Томпсон — Риттих (57:59 — 59:06, 59:47)Штраф: 2 — 2Броски: 21 (8+7+6) — 26 (7+9+10)

    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» — 3:1

    «Колорадо» — «Сиэтл» — 5:2

    В составе «Эвеланш» хет-трик оформил Джоэл Кивиранта, еще по голу забили Валерий Ничушкин и Кайл Макар.

    «Колорадо» с 42 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Сиэтл» с 32 очками — на 12-й строчке.

    НХЛ
    «Колорадо» — «Сиэтл» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
    Голы: Макар — 11 (бол., Рантанен, Маккиннон), 10:05 — 1:0. Маккэн — 12 (Райт, Гурд), 17:55 — 1:1. Какко — 5 (Бенайерс), 24:01 — 1:2. Ничушкин — 11 (Маккиннон), 24:12 — 2:2. Кивиранта — 8 (Рантанен, Макар), 32:01 — 3:2. Кивиранта — 9 (п.в.), 57:26 — 4:2. Кивиранта — 10 (п.в., Келли, Макар), 58:28 — 5:2Вратари: Блэквуд — Даккорд (57:16 — 57:26, 58:20 — 58:28)Штраф: 2 — 8Броски: 29 (9+10+10) — 19 (3+7+9)

    «Колорадо» — «Сиэтл» — 5:2

    «Эдмонтон» — «Оттава» — 3:1

    «Эдмонтон» продлил победную серию до трех матчей и с 44 очками расположился на третьем месте в Западной конференции.

    «Оттава» прервала серию из шести побед и с 38 очками — на восьмой строчке «Востока».

    НХЛ
    «Эдмонтон» — «Оттава» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Арвидссон — 3 (Макдэвид), 14:26 — 1:0. Казинс — 5, 20:25 — 1:1. Хаймэн — 13 (бол., Арвидссон, Драйзайтль), 34:05 — 2:1. Хенрик — 3 (Янмарк, К. Браун), 41:38 — 3:1Вратари: С. Скиннер — Ульмарк (Мериляйнен, 20:00, 56:39)Штраф: 4 — 12Броски: 21 (7+10+4) — 22 (6+7+9)

    «Эдмонтон» — «Оттава» — 3:1
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