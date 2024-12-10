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    Рыбин высказался о будущем Капризова в «Миннесоте»

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    Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин поделился мнением о перспективах российского форварда Кирилла Капризова в «Миннесоте».

    Кирилл Капризов — нападающий «Миннесоты»
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    Кирилл Капризов — нападающий «Миннесоты»

    «Сейчас очень много разговоров о том, его это клуб или не его. В данный момент он играет в "Миннесоте", пусть так и будет.

    Если предложат новый контракт и не договорятся, значит предложит кто-нибудь другой. А если "Миннесота" не дураки, а там точно не дураки работают, то всё будет сделано для того, чтобы сделать чемпионскую команду. Она и сейчас неплохая, но можно ещё улучшить», — сказал Рыбин изданию LiveResult.

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    • В нынешнем сезоне Капризов провел за «Миннесоту» 26 матчей, забросил 17 шайб и сделал 25 голевых передач. Форвард занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

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