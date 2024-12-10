Рыбин высказался о будущем Капризова в «Миннесоте»

Бывший нападающий клубовподелился мнением о перспективах российского форварда

«Сейчас очень много разговоров о том, его это клуб или не его. В данный момент он играет в "Миннесоте", пусть так и будет.

Если предложат новый контракт и не договорятся, значит предложит кто-нибудь другой. А если "Миннесота" не дураки, а там точно не дураки работают, то всё будет сделано для того, чтобы сделать чемпионскую команду. Она и сейчас неплохая, но можно ещё улучшить», — сказал Рыбин изданию LiveResult.

В нынешнем сезоне Капризов провел за «Миннесоту» 26 матчей, забросил 17 шайб и сделал 25 голевых передач. Форвард занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ.