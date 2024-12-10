НХЛ. «Рейнджерс» уступил «Чикаго», «Баффало» проиграл «Детройту», «Монреаль» одолел «Анахайм»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Рейнджерс» — «Чикаго» — 1:2

Вратарь Игорь Шестеркин отразил 30 бросков из 32.

«Рейнджерс» с 29 очками занимают восьмое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 29 очками — на 15-й строчке «Запада».

НХЛ «Рейнджерс» — «Чикаго» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Голы: Бертуцци — 6 (Холл), 8:10 — 0:1. Куилль — 10 (мен., Кэррик), 19:17 — 1:1. Холл — 6 (Бедард, Дикинсон), 26:16 — 1:2Вратари: Шестеркин (58:24 — 59:36, 59:42) — СодерблумШтраф: 4 — 4Броски: 30 (14+9+7) — 32 (9+13+10)

«Рейнджерс» — «Чикаго» — 1:2

«Баффало» — «Детройт» — 5:6 Б

«Детройт» набрал 26 очков в 28 матчах и занимает 15-е место в восточной конференции.

«Баффало» с 26 очками за 28 встреч идет 14-м.

НХЛ «Баффало» — «Детройт» — 5:6 Б (3:2, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1) Голы: Бенсон — 4 (Козенс, Кребс), 1:38 — 1:0. Дебринкэт — 12 (Ларкин), 4:05 — 1:1. Копп — 6 (Комфер, Зайдер), 4:46 — 1:2. Томпсон — 15 (Зукер), 10:25 — 2:2. Зукер — 6 (Кребс, Маклеод), 15:26 — 3:2. Раймонд — 11 (Ларкин, Густафссон), 21:05 — 3:3. Обе-Кубель — 1 (Маленстин, Пауэр), 22:26 — 4:3. Зукер — 7 (Маклеод), 29:46 — 5:3. Копп — 7 (Чиаро, Комфер), 50:27 — 5:4. Зайдер — 3 (Раймонд, Эдвинссон), 55:42 — 5:5. Победный буллит: ЛаркинВратари: Раймер (15:13 — 15:26) — Хуссо (Косса, 20:00)Штраф: 10 — 8Броски: 21 (7+10+4+0) — 31 (9+10+12+0)

«Баффало» — «Детройт» — 5:6 Б

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Монреаль» — «Анахайм» — 3:2 Б

«Монреаль» набрал 25 очков в 28 матчах и занимает последнее, 16-е место в Восточной конференции. «Анахайм» с 24 очками за 26 встреч идет 14-м на «Западе».

НХЛ «Монреаль» — «Анахайм» — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Лайне — 3 (бол., Сузуки, Хатсон), 2:36 — 1:0. Терри — 7 (Фаулер, Харкинс), 10:49 — 1:1. Терри — 8 (бол., Киллорн, Ватрано), 24:25 — 1:2. Дак — 2 (Слафковски, Лайне), 24:36 — 2:2. Победный буллит: ЛайнеВратари: Монтембо — ДосталШтраф: 11 — 9Броски: 21 (5+10+6+0) — 29 (11+10+4+4)