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    Минское «Динамо» уступило «Автомобилисту» в овертайме

    «Динамо» Мн — «Автомобилист»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Автомобилист
    В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на своем льду уступило в овертайме «Автомобилисту» — 2:3.

    Степан Хрипунов
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    Степан Хрипунов

    У хозяев заброшенными шайбами отметились Александр Волков, Брэди Лайл. За «Автомобилист» забил Максим Осипов, Андрей Обидин, Степан Хрипунов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:0)
    Голы: Осипов — 3 (бол., Мэйсек, Да Коста), 1:07 — 0:2. Волков — 8 (бол., Лайл), 5:01 — 1:2. Лайл — 6 (бол., Шипачев), 25:50 — 2:2. Обидин — 2 (Зборовский, Кузнецов), 54:23 — 2:3Вратари: Кареев — ГалкинБроски: 24 (7+8+5+4) — 24 (8+7+6+3)Штраф: 10 — 10

    Бело-голубые идут седьмыми на «Западе» с 33 очками после 30 игр. «Автомобилист» на второй позиции с 39 очками после 28 матчей в Восточной конференции КХЛ.

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