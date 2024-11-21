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    Зубов о поражении «Лады»: Пацаны работают, все равно, не складывают руки

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Салават Юлаев
    Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов оценил игру своей команды в матче КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:1 Б).

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    «После игры у нас была встреча с губернатором, которая прошла хорошо и позитивно. По игре хочу сказать, что у нас был хороший соперник. Свежести сейчас не хватает. В плане ротации добавить некого. Будем терпеть, работать. До паузы ещё далеко, где можно будет подготовиться. Пацаны работают, всё равно, не складывают руки, хотят выиграть и преодолеть эту проигрышную серию. Хоть мы очки и набираем, это всё равно не то.

    Самое главное сейчас — никакой паники. Через восстановление, через определённые процессы будем приходить к тому, чтобы движение получалось и взаимодействие улучшалось, чтобы радовать своих болельщиков. 54 сэйва Подъяпольского? Для вратарей ещё неизвестно, что лучше. Когда ты стоишь и из двенадцати бросков в створ первый же залетает, или когда ты постоянно находишься в игре. Согласен, сегодня на него выпала очень серьёзная нагрузка. Соперник бросал со всех дистанций, таким навалом работал», — цитирует пресс-служба КХЛ.

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    • «Лада» занимает 8-е место в таблице Востока с 25-ю очками в активе. В следующем поединке тольяттинцы сыграют против «Сочи» 25-го ноября.

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