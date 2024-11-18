Костюченок: Играли с хорошим соперником, мастерами, которые используют ошибки

И.о. главного тренераподвел итог матча против(3:6).

«Играли с хорошим соперником, мастерами, которые используют ошибки. Пытались достучаться до ребят, чтобы меньше играть в своей зоне, сыграть проще, но в какие-то моменты выключались и не играли до конца.

Рылов? Хороший опытный защитник, всегда отдаётся, тренируется. Профессионал, можно сказать. А то, что ребята сыграли хорошо в большинстве, он вовремя оказался там, где должна быть шайба, и хорошо бросил. Два хороших броска, мог бы забить и третью», — цитирует Костюченка «Чемпионат».

Для хабаровского клуба это 13-е поражение кряду. Команда продолжает идти последней на «Востоке» с 13 очками. СКА (37) — третий на «Западе».