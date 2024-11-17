Десятков: Есть возможность — атакуем. Нет возможности — обороняемся

Главный тренерподвел итог матча против(7:1).

«Счет не совсем отражает и накал, и содержание матча. Очень тяжелый и непростой соперник, который играет в интересный атакующий хоккей. Не останавливается на протяжении всех 60 минут, продолжает работать. Было непросто. Нужно отметить, что ребята выполнили сегодня игровое задание и держали нить игры все 60 минут.

Да у нас тоже непростой период. Посмотрите, у нас чередуются победы и поражения. К сожалению, поражений даже больше на этом отрезке. Нет, это стечение обстоятельств. Мы готовимся к каждому сопернику, как и "Северсталь". Вот так складываются матчи между нами. Но у нас впереди есть игры между собой. И в чемпионате еще все впереди.

Нам после матча с минским "Динамо" было важно сыграть правильно по счету именно в третьем периоде. Естественно, использовать свои моменты, если они будут. Но мы не делали акцент, что надо отступать или удерживать счет. Мы играем от себя, по моменту. Есть возможность — атакуем. Нет возможности — обороняемся», — цитирует Десяткова «Матч ТВ».

«Витязь» — девятый на «Западе» с 27 очками. «Северсталь» (30) — седьмая.