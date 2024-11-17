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    Десятков: Есть возможность — атакуем. Нет возможности — обороняемся

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Северсталь
    Главный тренер «Витязя» Павел Десятков подвел итог матча против «Северстали» (7:1).

    Павел Десятков
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    Павел Десятков

    «Счет не совсем отражает и накал, и содержание матча. Очень тяжелый и непростой соперник, который играет в интересный атакующий хоккей. Не останавливается на протяжении всех 60 минут, продолжает работать. Было непросто. Нужно отметить, что ребята выполнили сегодня игровое задание и держали нить игры все 60 минут.

    Да у нас тоже непростой период. Посмотрите, у нас чередуются победы и поражения. К сожалению, поражений даже больше на этом отрезке. Нет, это стечение обстоятельств. Мы готовимся к каждому сопернику, как и "Северсталь". Вот так складываются матчи между нами. Но у нас впереди есть игры между собой. И в чемпионате еще все впереди.

    Нам после матча с минским "Динамо" было важно сыграть правильно по счету именно в третьем периоде. Естественно, использовать свои моменты, если они будут. Но мы не делали акцент, что надо отступать или удерживать счет. Мы играем от себя, по моменту. Есть возможность — атакуем. Нет возможности — обороняемся», — цитирует Десяткова «Матч ТВ».

    «Витязь» — девятый на «Западе» с 27 очками. «Северсталь» (30) — седьмая.

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