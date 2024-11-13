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    Гатиятуллин: Процесс работы над большинством не прекращается, ищем сочетания, ходы

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    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о матче против «Куньлуня» (5:0).

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    «Хорошая игра, ребята молодцы. После поездки в Ярославль восстановились, хорошо подготовились. Азарт, самоотверженность, все присутствовало. Процесс работы над большинством не прекращается, ищем сочетания, ходы.

    У Димы (Дмитрия Яшкина) повреждение, ждем что доктора скажут. Необходима глубина состава, ищем во внутренних резервах. Вертикаль "Ак Барса" выстроена, следим за системой, за ребятами. Уже говорил, что дам шансы, посмотрим, как кто ими воспользуется. Рад за Дениса Комкова, Артура Бровкина. Ник Петан уже катается, пробуем, но рисковать не хотим. Будет играть как только так сразу.

    Непростой выезд был, много эмоций, сил. Игра в Ярославле с лидерами, самая стабильная команда, по игре и составу. Было непросто. Важно было восстановиться, уделили этому внимание. Матч показал, что двигаемся в правильном направлении. Комментарии на татарском языке? Это мой родной язык, какой может быть негатив? Не видел, не читал таких комментариев», — цитирует Гатиятуллина «Спорт-Экспресс».

    «Ак Барс» с 31 очком идет на третьем месте в таблице Восточной конференции. «Куньлунь» (18) — 11-й.

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