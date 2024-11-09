«Витязь» — «Сочи»: счет матча 1:3, обзор голов

На точный бросок Ивана Савчика гости ответили заброшенными шайбами Романа Манухова и Дениса Венгрыжановского, который оформил дубль.
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Сочи» (Сочи) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Савчик — 4 (Дарьин, Галузин), 8:52 — 1:0. Манухов — 1 (Корягин, Тянулин), 30:45 — 1:1. Венгрыжановский — 6 (бол., Грэм, И. Федотов), 38:19 — 1:2. Венгрыжановский — 7 (бол., И. Федотов, Грэм), 52:44 — 1:3Вратари: Шикин (56:48) — ИвановШтраф: 6 — 6Броски: 31 (8+6+17) — 18 (3+9+6)
«Витязь» с 23 очками идет 9-м в Западной конференции КХЛ. У «Сочи» 20 баллом и десятое место.