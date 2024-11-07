Кузнецов не сыграет в предстоящем матче против «Сочи»

Главный тренерзаявил, что нападающий командыне сможет принять участие в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ против

«К сожалению, сегодня не сможет принять участие в игре Евгений Кузнецов, но мы ждём его возвращения. Небольшое заболевание.

Желаем Евгению здоровья, а мы сегодня выйдем нашим максимально боевым составом и будем играть только на победу», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

В нынешнем сезоне Кузнецов провел за команду из Санкт-Петербурга 20 матчей, забросил 7 шайб и сделал 11 голевых передач.

Напомним, что матч между СКА и «Сочи» состоится сегодня, 7-го ноября в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.