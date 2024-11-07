ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарОт Азара до Эдегора. Мбаппе может войти в число провалившихся «Галактико»
  • 17:28
    • Стал известен итоговый состав сборной России на матчи с Брунеем и Сирией
  • 15:35
    • Медведев попал в одну группу с Синнером на Итоговом турнире ATP
    Все новости спорта

    Кузнецов не сыграет в предстоящем матче против «Сочи»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Сочи
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что нападающий команды Евгений Кузнецов не сможет принять участие в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи».

    Евгений Кузнецов — нападающий СКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Кузнецов — нападающий СКА

    «К сожалению, сегодня не сможет принять участие в игре Евгений Кузнецов, но мы ждём его возвращения. Небольшое заболевание.

    Желаем Евгению здоровья, а мы сегодня выйдем нашим максимально боевым составом и будем играть только на победу», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

  • Антирекорд «Амура», провалы «Нефтехимика», успехи московского «Динамо» и «Северстали»
  • КХЛ: обзор девятой игровой недели
  • 04/11/2024

    • В нынешнем сезоне Кузнецов провел за команду из Санкт-Петербурга 20 матчей, забросил 7 шайб и сделал 11 голевых передач.

    Напомним, что матч между СКА и «Сочи» состоится сегодня, 7-го ноября в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оздоев и Чалов помогут грекам выстоять в Манчестере
  • «Манчестер Юнайтед» — «ПАОК». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • ЦСКА заберет предстоящее московское дерби
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Забитых голов в Стамбуле будет много
  • «Галатасарай» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.71
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Галатасарай — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Челси — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лацио — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аякс — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Осер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие