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    Борис Михайлов подтвердил, что АКМ намерен играть в КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ
    Легендарный советский игрок и тренер Борис Михайлов, который является сейчас членом попечительского совета тульского АКМ, подтвердил о желании клуба попробовать свои силы в Континентальной хоккейной лиге.

    Борис Михайлов
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    Борис Михайлов

    «Идея такая есть, а что дальше, я сказать не могу. Пока на официальном уровне ничего не говорят. Про это стоит спрашивать у президента клуба, руководителей», — сказал Михайлов.

    Несколько дней прошла информация, что туляки рассматривают возможность подачи заявки в лигу в сезоне-2025/26. Команда АКМ была создана в структуре тульской «Академии хоккея имени Б. П. Михайлова». Сейчас тульский клуб играет в ВХЛ, втором по силе дивизионе России.

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