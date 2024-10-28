Борис Михайлов подтвердил, что АКМ намерен играть в КХЛ

Легендарный советский игрок и тренер, который является сейчас членом попечительского совета тульского АКМ, подтвердил о желании клуба попробовать свои силы в

«Идея такая есть, а что дальше, я сказать не могу. Пока на официальном уровне ничего не говорят. Про это стоит спрашивать у президента клуба, руководителей», — сказал Михайлов.

Несколько дней прошла информация, что туляки рассматривают возможность подачи заявки в лигу в сезоне-2025/26. Команда АКМ была создана в структуре тульской «Академии хоккея имени Б. П. Михайлова». Сейчас тульский клуб играет в ВХЛ, втором по силе дивизионе России.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В сезоне-2024/25 в КХЛ выступают 23 клуба из 4 стран — России, Белоруссии, Казахстана и Китая.