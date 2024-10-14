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    Артамонова признали лучшим нападающим прошедшей недели в КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо ЦСКА СКА Витязь
    Стали известны имена лучших игроков прошедшей 6-й игровой недели Континентальной хоккейной лиги.

    Никита Артамонов — нападающий «Торпедо»
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    Никита Артамонов — нападающий «Торпедо»

    Лучшим голкипером прошедшей недели в НХЛ признан Дмитрий Шикин из «Витязя». Вратарь одержал 2 победы из 2-х и отразил 94.67% бросков.

    Игрок СКА Александр Никишин стал лучшим защитником прошедшей недели. Хоккеист забросил 2 шайбы и сделал 2 голевые передачи с показателем полезности «+1».

    Никита Артамонов из «Торпедо» — лучший нападающий недели. Форвард набрал 5 (2+3) очков в 3-х встречах за неделю.

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