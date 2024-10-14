Артамонова признали лучшим нападающим прошедшей недели в КХЛ

Стали известны имена лучших игроков прошедшей 6-й игровой недели Континентальной хоккейной лиги.

Лучшим голкипером прошедшей недели в НХЛ признан Дмитрий Шикин из «Витязя». Вратарь одержал 2 победы из 2-х и отразил 94.67% бросков.

Игрок СКА Александр Никишин стал лучшим защитником прошедшей недели. Хоккеист забросил 2 шайбы и сделал 2 голевые передачи с показателем полезности «+1».

Никита Артамонов из «Торпедо» — лучший нападающий недели. Форвард набрал 5 (2+3) очков в 3-х встречах за неделю.

Лучший новичок недели — голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин, который отразил 94.92% бросков и сыграл на ноль в матче с «Салаватом Юлаевым».