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    Кравец: Наша команда провела достойную игру против сильного соперника

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    Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец подвел итог матча против «Локомотива» (2:3 ОТ).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Наша команда провела достойную игру против сильного соперника. Где‑то нам повезло, но и "Локомотиву" повезло, когда мы в меньшинстве убежали два в один и не забили в пустые ворота. Могли выиграть. Самое главное — качество игры при игре пять на пять и в меньшинстве было на хорошем уровне. Да, надо забивать в большинстве, но надо проявить мастерство и уверенность, этого мы не сделали. Был настрой, все четыре звена и вратарь играли по заданному плану и выполнили свою работу.

    Это новая команда, новые игроки, иногда состав "разбивается". Со СКА и "Салаватом" играли в оптимальных пятерках и парах защитников. Надо играть каждый матч, где‑то недонастроились или мы недонастроили. Начиная с игры с "Торпедо" играем хорошо, но надо не останавливаться», — цитирует Кравца «Матч ТВ».

    Для «Локомотива» это уже 11-я победа в 14 играх текущего сезона, клуб идет первым на Западе КХЛ. «Куньлунь» потерпел третье подряд поражение и занимает 10-ю строчку.

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