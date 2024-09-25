Жамнов об игре «Спартака»: Пока мы не можем отыграть ровно все 60 минут

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(4:3).

«Пока мы не можем отыграть ровно все 60 минут. Солидность команды проявляется, когда она умеет держать удар и играет стабильно все 60 минут. Это игровая дисциплина, пока у нас с ней проблемы. Чайковски приболел сегодня с утра — поэтому его не было в составе.

Биттену и Принсу дали отдохнуть, с травмами это не связано. Перед каждой игрой мы смотрим физическое и функциональное состояние вратарей. При выборе основного голкипера отталкиваемся от этого. Принимаем совместное решение всем тренерским штабом», — сказал Жамнов пресс-службе КХЛ.

После этого матча «Спартак» занимает 2-е место в таблице Запада с 13-ю очками в активе. В следующем поединке «красно-белые» сыграют против ЦСКА 28-го сентября.