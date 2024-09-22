Ларионов объяснил отсутствие Кагарлицкого в составе «Торпедо»

Главный тренеробъяснил, почему нападающий командыне проходит в состав нижегородцев.

«Скажу такую вещь: я с Каги очень много говорю. Очень хороший парень, мастеровитый, но мы не можем человека, которому 35 лет, держать на лавке 13-м нападающим и ждать его только на большинство.

Сегодняшняя игра предполагает формат 5 на 5, очень большой объем работы, как бы там ни было. Если ты становишься старше, ты должен успевать за той молодежью, которая сегодня играет очень быстро. Каги об этом знает», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Торпедо».

В нынешнем сезоне Кагарлицкий провел за нижегородскую команду 5 матчей и не отметился результативными действиями.