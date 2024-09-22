2-й таймСпартак — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эсекьель Барко«Спартак» — «Динамо». Онлайн
  • 17:58
    • Гол Кузяева не помог «Гавру» обыграть «Монако»
    Все новости спорта

    Ларионов объяснил отсутствие Кагарлицкого в составе «Торпедо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов объяснил, почему нападающий команды Дмитрий Кагарлицкий не проходит в состав нижегородцев.

    Игорь Ларионов — главный тренер «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Ларионов — главный тренер «Торпедо»

    «Скажу такую вещь: я с Каги очень много говорю. Очень хороший парень, мастеровитый, но мы не можем человека, которому 35 лет, держать на лавке 13-м нападающим и ждать его только на большинство.

    Сегодняшняя игра предполагает формат 5 на 5, очень большой объем работы, как бы там ни было. Если ты становишься старше, ты должен успевать за той молодежью, которая сегодня играет очень быстро. Каги об этом знает», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Торпедо».

  • Неубедительное начало СКА и «Динамо», провальный старт «Магнитки», «Нефтехимик» — лидер Востока
  • КХЛ: обзор второй игровой недели
  • 16/09/2024

    • В нынешнем сезоне Кагарлицкий провел за нижегородскую команду 5 матчей и не отметился результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» и Холанн жестко накажут «Арсенал»?
  • «Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.81
    •
  • Кто окажется сильнее в московском дерби?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • «Интер» отправит Паулу Фонсеку в отставку?
  • «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €3 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.12
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 18:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Пари НН — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Партизан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие