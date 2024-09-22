Гатиятулин: Нам важно было успешно провести домашнюю серию

Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru
«Хороший матч, хорошая победа. Нам важно было успешно провести домашнюю серию, ещё на презентации команды в Альметьевске были впечатлены тем, как нас встретили зрители. Теперь же три домашних матча — три аншлага. Просим ребят играть с первой и до последней секунды, так как очень ценим поддержку наших болельщиков. Разберём игру и готовимся к выезду.
Почему решили оставить Мифтахова в запасе? Мы идём тандемом, в составе два сильных вратаря. Сегодня решили поставить в ворота Тимура», — цитирует Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».
После этого матча казанская команда занимает 7-е место в таблице Востока с 8-ю очками в активе. В следующем поединке «Ак Барс» сыграет против «Лады» 25-го сентября.