Гатиятулин: Нам важно было успешно провести домашнюю серию

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(5:2).

«Хороший матч, хорошая победа. Нам важно было успешно провести домашнюю серию, ещё на презентации команды в Альметьевске были впечатлены тем, как нас встретили зрители. Теперь же три домашних матча — три аншлага. Просим ребят играть с первой и до последней секунды, так как очень ценим поддержку наших болельщиков. Разберём игру и готовимся к выезду.

Почему решили оставить Мифтахова в запасе? Мы идём тандемом, в составе два сильных вратаря. Сегодня решили поставить в ворота Тимура», — цитирует Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

После этого матча казанская команда занимает 7-е место в таблице Востока с 8-ю очками в активе. В следующем поединке «Ак Барс» сыграет против «Лады» 25-го сентября.