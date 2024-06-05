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    Тарасенко: Бобровский невероятен

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз
    Российский нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко высказался об игре голкипера «пантер» Сергея Бобровского.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    «Боб был Бобом последние 10 лет. Он невероятен», — приводит слова Тарасенко AP News.

    Всего в нынешнем плей-офф на счету Бобровского 17 матчей, в которых он отражал 90,8% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,20 и одном шат-ауте.

    Напомним, на пути к финалу «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» (4-1), «Ванкувер» (4-3) и «Даллас» (4-2). «Флорида» последовательно обыграла «Тампа-Бэй» (4-1), «Бостон» (4-2) и «Рейнджерс» (4-2).

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    Первый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

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