Источник: Гальченюк продолжит карьеру в «Амуре»

Алекс Гальченюк Фото: globallookpress.com
Стало известно, что форвард расторгнет контракт со СКА и подпишет соглашение с хабаровским клубом.
По данным журналиста СЭ Артура Хайруллина, зарплата Гальченюка в «Амуре» составит 75 млн. рублей за сезон, не считая бонусов.
Напомним, что карьера нападающего в КХЛ началась в прошлом сезоне. За СКА Гальченюк провел 70 матчей, забросил 19 шайб и сделал 29 голевых передач. В сезоне 2023/2024 команда Романа Ротенберга вылетела во 2-м раунде плей-офф КХЛ, проиграв «Автомобилисту» со счетом в серии 1:4.