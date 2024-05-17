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    Источник: Гальченюк продолжит карьеру в «Амуре»

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    Нападающий Алекс Гальченюк подпишет контракт с хабаровским «Амуром». Об этом сообщает Чемпионат.

    Алекс Гальченюк
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    Алекс Гальченюк

    Стало известно, что форвард расторгнет контракт со СКА и подпишет соглашение с хабаровским клубом.

    По данным журналиста СЭ Артура Хайруллина, зарплата Гальченюка в «Амуре» составит 75 млн. рублей за сезон, не считая бонусов.

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    • Напомним, что карьера нападающего в КХЛ началась в прошлом сезоне. За СКА Гальченюк провел 70 матчей, забросил 19 шайб и сделал 29 голевых передач. В сезоне 2023/2024 команда Романа Ротенберга вылетела во 2-м раунде плей-офф КХЛ, проиграв «Автомобилисту» со счетом в серии 1:4.

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