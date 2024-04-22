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    НХЛ. «Рейнджерс» победил «Вашингтон», «Флорида» выиграла у «Тампы»

    Обзор матчей первого раунда Кубка Стэнли 22 апреля

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    Артемий Панарин
    За океаном состоялись очередные матчи плей-офф НХЛ.

    «Флорида» — «Тампа-Бэй» — 3:2

    Россиянин Никита Кучеров отдал голевую передачу.

    Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 19. На счету его визави Андрея Василевского 25 отраженных бросков из 28.

    «Флорида» вышла вперед в серии (1-0).

    НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд
    «Флорида» — «Тампа-Бэй» — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
    Голы: Райнхарт — 1 (Форслинг, Барков), 6:17 — 1:0. Хагель — 1 (Чирелли, Стэмкос), 16:04 — 1:1. Верхэге — 1 (бол., Барков, Ткачак), 40:58 — 2:1. Ткачак — 1 (п.в., Экблад), 57:55 — 3:1. Стэмкос — 1 (бол., Кучеров, Пойнт), 59:50 — 3:2Вратари: Бобровский — Василевский (56:52 — 57:55, 58:49)Штраф: 4 — 6Броски: 28 (9+6+13) — 19 (6+4+9)

    «Флорида» — «Тампа-Бэй» — 3:2

    «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:1

    В составе хозяев отличился Артемий Панарин. Вратарь Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 21..

    Счет в серии стал 1-0 в пользу «Рейнджерс».

    НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд
    «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
    Голы: Ремпе — 1 (Веси, Гудроу), 24:17 — 1:0. Панарин — 1 (Трочек, Лафренье), 24:50 — 2:0. Веси — 1 (Гудроу), 26:23 — 3:0. Фехервари — 1 (Уилсон, Протас), 27:31 — 3:1. Крайдер — 1 (Зибанежад, Рословик), 56:17 — 4:1Вратари: Шестеркин — ЛиндгренШтраф: 20 — 26Броски: 31 (7+9+15) — 21 (4+11+6)

    «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:1

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    «Виннипег» — «Колорадо» — 7:6

    В составе «Джетс» один из голов забил Владислав Наместников.

    У «Эвеланш» шайбу забросил Валерий Ничушкин, вратарь Александр Георгиев отразил 16 бросков из 23.

    Счет в серии 1-0 в пользу «Виннипега».

    НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд
    «Виннипег» — «Колорадо» — 7:6 (3:3, 1:0, 3:3)
    Голы: Ничушкин — 1 (Мэнсон), 6:10 — 0:1. Моррисси — 1 (Коннор, Диллон), 8:02 — 1:1. Наместников — 1 (Иафалло), 11:57 — 2:1. Вуд — 1 (Кивиранта, Колтон), 14:47 — 2:2. Маккиннон — 1 (Рантанен, Макар), 15:05 — 2:3. Шайфли — 1 (Виларди), 15:53 — 3:3. Лаури — 1 (Диллон, Нидеррайтер), 28:57 — 4:3. Лаури — 2 (Эпплтон, Нидеррайтер), 43:31 — 5:3. Коннор — 1 (бол., Моррисси, Шайфли), 45:51 — 6:3. Лехконен — 1 (бол., Макар, Маккиннон), 46:29 — 6:4. Коннор — 2 (Виларди, Шайфли), 48:54 — 7:4. Макар — 1 (бол.), 52:24 — 7:5. Миттельштадт — 1 (Лехконен, Рантанен), 59:30 — 7:6Вратари: Хеллибак — Георгиев (56:39)Штраф: 6 — 6Броски: 23 (8+9+6) — 46 (14+11+21)

    «Виннипег» — «Колорадо» — 7:6

    «Ванкувер» — «Нэшвилл» — 4:2

    У хозяев голевой пас отдал россиянин Никита Задоров.

    «Кэнакс» повели в серии — 1-0.

    НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд
    «Ванкувер» — «Нэшвилл» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
    Голы: Зукер — 1 (Йоси, Янковски), 16:15 — 0:1. Линдхольм — 1 (Джошуа, Задоров), 20:47 — 1:1. О`Райлли — 1 (бол., Нюквист, Форсберг), 30:46 — 1:2. Сутер — 1 (Хьюз, Босер), 48:59 — 2:2. Джошуа — 1 (Гарлэнд, Хьюз), 49:11 — 3:2. Джошуа — 2 (п.в., Блюгерс, Миллер), 58:32 — 4:2Вратари: Демко — Сарос (57:59 — 58:32, 59:29 — 59:43)Штраф: 8 — 4Броски: 21 (4+10+7) — 22 (6+6+10)

    «Ванкувер» — «Нэшвилл» — 4:2
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