Плющев: Ротенбергу в СКА надо усилить аналитическую группу

Известный тренервысказал о пораженииот(1-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Ошибки, конечно, были, но дело все в том, что есть штат у Романа Ротенберга, и они должны их проанализировать. Об этих ошибках уже говорилось, читалось между строк в различных интервью, поэтому я не хочу сейчас повторять эти вещи.

Я думаю, что Роману Борисовичу стоило бы усилить аналитическую группу, потому что явно были те промахи, которые лежали на поверхности.

Второй сезон — это не 20 сезонов. У нас есть люди, которые вообще никогда ничего не выигрывали, но ничего, тренируют, нормально все.

Роман Борисович — терпеливый человек, наверняка захочет реабилитироваться. Но еще раз говорю, нужна хорошая аналитическая группа, которая давала бы и говорила бы не то, что хотят слышать, а то, что есть на самом деле и объясняла пути выхода из этой ситуации», — приводит слова Плющева «Р-Спорт».