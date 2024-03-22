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    Быков: Видимо, Билялетдинов почувствовал, что пришло время принять такое решение

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков высказался об уходе Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера «Ак Барса».

    Вячеслав Быков
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    Вячеслав Быков

    «Зинэтула Хайдарович — опытнейший тренер, заслуженный специалист в хоккейном сообществе, воспитавший несколько поколений превосходных спортсменов, чемпионов мира, победителей олимпийских игр и КХЛ! Видимо, он почувствовал, что пришло время принять такое решение», — приводит слова Быкова «Спорт-Экспресс».

    Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов объявил об уходе из клуба.

    Напомним, что в нынешнем сезоне казанская команда вылетела на стадии 1-го раунда плей-офф КХЛ в серии с «Автомобилистом» (счет в серии 1:4).

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