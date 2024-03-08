Квартальнов: Неплохо играли, но не смогли победить, к сожалению

Главный тренер минскогоподвел итог матча против московского(2:3 ОТ).

«Матч напомнил вторую игру этой серии. Удаление в чужой зоне. Такие вещи нельзя делать в матчах с этим соперником. Можно было спокойно сыграть. Мы удалились, а мастера соперника исполнили в большинстве.

Это плей-офф. Есть вещи, где мы должны быть сильнее. Понятно, что у нас много молодых ребят, им опыта не хватает. Жаль, что так происходит. В целом неплохо играли. Но не смогли победить, к сожалению.

В заявке на матч значился Коробов, который в итоге не сыграл ни смены, и его заменил Илья Сушко? Про Коробова я говорить не буду. Илья нормально смотрелся, нормально сыграл», — цитирует Квартальнова «Чемпионат».

После этого матча московское «Динамо» повело в серии с одноклубниками из Минска со счетом 3:1. Пятый матч между этими командами состоится 10-го марта в Москве.