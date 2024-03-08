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    Квартальнов: Неплохо играли, но не смогли победить, к сожалению

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    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итог матча против московского «Динамо» (2:3 ОТ).

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Матч напомнил вторую игру этой серии. Удаление в чужой зоне. Такие вещи нельзя делать в матчах с этим соперником. Можно было спокойно сыграть. Мы удалились, а мастера соперника исполнили в большинстве.

    Это плей-офф. Есть вещи, где мы должны быть сильнее. Понятно, что у нас много молодых ребят, им опыта не хватает. Жаль, что так происходит. В целом неплохо играли. Но не смогли победить, к сожалению.

    В заявке на матч значился Коробов, который в итоге не сыграл ни смены, и его заменил Илья Сушко? Про Коробова я говорить не буду. Илья нормально смотрелся, нормально сыграл», — цитирует Квартальнова «Чемпионат».

    После этого матча московское «Динамо» повело в серии с одноклубниками из Минска со счетом 3:1. Пятый матч между этими командами состоится 10-го марта в Москве.

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