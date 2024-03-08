Кудашов: Минск — очень сильная команда, которая ничем не уступает первой четверке, потому и забить долго не могли

Главный тренер московскогоподвел итог матча против минского(3:2).

«По большому счёту сегодняшняя игра ничем не отличалась от предыдущей. Сценарий тот же, настрой тот же, где-то в мелочах было отличие, а так всё то же самое. Хорошо, что забили и вытащили игру. Я считаю, что это важный момент.

Долго не могли забить в равных составах? В очередной раз похвалю минское "Динамо" — вы в первую очередь недооцениваете свою команду. Команда расположилась не на том месте, где ей стоило бы быть — по определённым причинам им не хватило набранных баллов. Сборная была, ротация, травмы. Минск — очень сильная команда, которая ничем не уступает первой четвёрке, потому и забить долго не могли. Они играют самоотверженно и организованно. У них много опытных людей в составе.

Перевёл Пакетта в другое звено? У нас было много изменений и помимо этого. Давайте после окончания серии подробнее обсудим все перестановки в звеньях.

В том году проиграли три овертайма в серии с "Торпедо", вспоминал ли об этом? Скажу честно: не вспоминал и даже не было ни единой мысли об этом. Мы стараемся мыслить положительно», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

После этого матча московское «Динамо» повело в серии с одноклубниками из Минска со счетом 3:1. Пятый матч между этими командами состоится 10-го марта в Москве.