Каменский: Радует, что в таком возрасте Овечкин показывает отличную игру

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
«Хочу пожелать Александру таких же успехов, которые он показывает в этом году. Чтобы он забивал в каждом матче и нас радовал, а 2024 год стал самым успешным.
Не доказывал, а показывал тот хоккей, в который он играл всю карьеру. Очень радует, что в таком возрасте Александр показывает такую отличную игру», — сказал Каменский «СЭ».
В сезоне-2023/24 Овечкин провел 58 матчей, забросил 18 шайб и отдал 29 результативных передач.
«Вашингтон» идет 10-м в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 67 очков.