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    Каменский: Радует, что в таком возрасте Овечкин показывает отличную игру

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (6:0).

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Хочу пожелать Александру таких же успехов, которые он показывает в этом году. Чтобы он забивал в каждом матче и нас радовал, а 2024 год стал самым успешным.

    Не доказывал, а показывал тот хоккей, в который он играл всю карьеру. Очень радует, что в таком возрасте Александр показывает такую отличную игру», — сказал Каменский «СЭ».

    В сезоне-2023/24 Овечкин провел 58 матчей, забросил 18 шайб и отдал 29 результативных передач.

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    «Вашингтон» идет 10-м в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 67 очков.

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