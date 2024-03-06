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    Никитин: Против ЦСКА важен каждый нюанс, тут нет мелочей

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    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин доволен игрой своей команды и объяснил, почему удалось победить в четвертом матче московский ЦСКА (2:1, 3-1 в серии).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «В конце третьего периода получили большинство и контролировали шайбу без бросков — это была установка? Да нет. Единственное — мы вторую бригаду с двумя защитниками выпускали. Но там не было никакой установки в средней зоне контролировать шайбу, это точно.

    С ЦСКА "от греха подальше" нельзя играть. Нужно немножко с другой психологией играть. Мы растём, это ведь эволюционный процесс, от него никуда не деться.

    Первое звено просыпается? В плей-офф все звенья, конечно, важны, но первое — звено лидеров. На них ответственность за результат.

    Реализация большинства во втором периоде или грамотная оборона в третьем — что сыграло ключевую роль в матче? Да всё, наверное. Реализация позволила нам выйти вперёд. И три меньшинства ребята сражались. Против такой команды нет мелочей, каждый нюанс очень важен», — рассказал Никитин «Чемпионату».

    Пятый матч серии пройдет в Ярославле 8 марта.

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