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    Заварухин: Много блоков? Ребята понимают, что в плей-офф без этого нельзя выиграть

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Салават Юлаев
    Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин высказался о матче против «Салавата Юлаева» (3:2).

    Алексей Заварухин
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    Алексей Заварухин

    «Самое главное — хорошие эмоции. Мы первый период выдали очень хороший, забили классные голы, могли ещё забивать и играть затем более спокойно. Понятно, потом соперник прибавил, хотел отыграться, ребята много шайб на себя поймали.

    Много блоков? Ребята понимают, что в плей-офф без этого нельзя выиграть.

    Следующий матч без Робинсона? У нас командная игра. Ничего страшного, на грубость будем отвечать грубостью», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

    Счет в серии стал 2-1 в пользу «Трактора». Четвертый матч серии пройдет 6 марта.

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