Заварухин: Много блоков? Ребята понимают, что в плей-офф без этого нельзя выиграть

Главный тренер челябинскоговысказался о матче против(3:2).

«Самое главное — хорошие эмоции. Мы первый период выдали очень хороший, забили классные голы, могли ещё забивать и играть затем более спокойно. Понятно, потом соперник прибавил, хотел отыграться, ребята много шайб на себя поймали.

Много блоков? Ребята понимают, что в плей-офф без этого нельзя выиграть.

Следующий матч без Робинсона? У нас командная игра. Ничего страшного, на грубость будем отвечать грубостью», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Трактора». Четвертый матч серии пройдет 6 марта.