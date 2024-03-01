Ротенберг: Сегодня ребята немного отошли ментально от своего плана

Главный тренервысказался о матче против(2:5).

«Понимаем, что нам надо улучшить. Весь сезон работали, чтобы иметь возможность преодолеть такие ситуации. А грязь, которая происходит… Ну, это хоккей. Значит, надо терпеть, держать удар и наказывать голами за подобные вещи, не вестись на провокации.

Сегодня ребята немного отошли ментально от своего плана. Физически выглядели здорово, по движению всё отлично. Реализация моментов и держать удар, не вестись на провокации. А больше у соперника ничего и нет, кроме этих провокаций», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Второй матч Кубка Гагарина между СКА и «Торпедо» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 3 марта.