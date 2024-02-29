Бывший тренер «Вашингтона»: Помню, что телосложение Овечкина было феноменальным

Экс-наставник «Вашингтона»рассказал о влиянии, которое капитан командыоказал на него.

Канадец тренировал столичный клуб пять лет — с 2007-го по 2012-й. При Будро «Кэпиталз» впервые за семь лет выиграл дивизион.

«Как только я увидел его, тот факт, что я тренирую эту команду, стал реальностью. Ови оказал на меня такое влияние. Он был просто полон энергии, полностью отдан делу. В то время это действительно можно было описать словами "Русская машина не ломается".

Его телосложение было феноменальным. Он просто делал такие вещи… Есть определённые люди, которым сопутствует всё, в мире, где они являются звёздами», — приводит слова Будро The Washington Post.