«Витязь» — «Сочи»: счет матча 3:4, обзор голов

На голы Данила Авершина, Матвея Мичкова, Артура Тянулина и Джесси Грэма хозяева ответили точными бросками Александра Дарьина (дважды) и Скотта Уилсона.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Сочи» (Сочи) — 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)
Голы: Авершин — 4 (Грэм, Феоктистов), 13:20 — 0:1. Дарьин — 6 (Яровой, Галузин), 26:30 — 1:1. Мичков — 15 (Бердин), 30:45 — 1:2. Уилсон — 17 (бол., Цицюра, Рой), 31:30 — 2:2. Тянулин — 15 (бол., Мичков, Бердин), 43:26 — 2:3. Грэм — 8 (бол., Попов), 55:29 — 2:4. Дарьин — 7 (Воронков, Рой), 59:45 — 3:4Вратари: Шикин (57:08) — БердинШтраф: 12 — 8Броски: 36 (12+14+10) — 44 (15+15+14)
«Сочи» занимает 10-е место в таблице Западной конференции (47 очков), «Витязь» остался на 11-й строчке на Западе (43 балла). Подмосковный клуб стал первой командой, потерявшей шансы на участие в Кубке Гагарина.