«Рейнджерс» выиграли у «Колорадо», «Айлендерс» победили «Торонто»

на своем льду одолелив матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил в середине третьего периода, благодаря его голу игра перешла в овертайм. Победную шайбу забросил форвард хозяев Алексис Лафренье.

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 28 бросков.

Команда из Нью-Йорка занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 65 очками в 50 матчах. «Колорадо» идет на второй строчке «Запада» с 68 очками в 50 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Колорадо» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) Голы: Маккиннон — 32 (Макар, Мэнсон), 18:12 — 0:1. Панарин — 31 (Миллер, Шнайдер), 51:17 — 1:1. Лафренье — 13 (Зибанежад, Куик), 61:53 — 2:1Вратари: Куик — ГеоргиевШтраф: 8 — 4Броски: 29 (11+6+11+1) — 33 (14+10+7+2)

«Рейнджерс» — «Колорадо» — 2:1 ОТ

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«Айлендерс» в гостях победили «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 34 броска, голкипер «Торонто» Илья Самсонов отбил 26 бросков.

«Айлендерс» занимают девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 54 очками в 50 матчах, «Торонто» идет на шестой строчке с 58 очками в 48 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Айлендерс» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Голы: Барзал — 14 (Райлли, Ли), 10:31 — 0:1. Марнер — 21 (Таварес, Мэттьюс), 20:50 — 1:1. Маклин — 1 (Клаттербак), 22:50 — 1:2. Таварес — 14 (бол., Райлли, Нюландер), 55:12 — 2:2. Энгвалль — 6 (Нельсон, Палмиери), 57:58 — 2:3Вратари: Самсонов (58:19) — СорокинШтраф: 11 — 11Броски: 37 (11+10+16) — 29 (13+9+7)