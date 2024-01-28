Кравец: Команде нужна солидность, чтобы не останавливаться, а добивать соперника

Главный тренерпрокомментировал поражение от(4:5).

«Сегодня радует только то, что попали в плей-офф. Это здорово. А по игре что можно сказать…Сами себя загоняем, потом достаём какие-то жилы, начинаем вытаскивать. Здорово начали, отличный период, потом удаления, ошибки, снова удаления, снова ошибки. Естественно, сложно так выиграть матч. Впереди — здорово, всё-таки четыре гола забили, но очень расстроил этот последний пятый гол в наши ворота. Такое случается, это хоккей. Да, уступили, но в целом в нападении играли неплохо, могли снова сравнять. Надо анализировать, готовиться к следующим матчам.

Как исключить провалы при крупном счёте в свою пользу? Каждый игрок должен ответственно относиться к своей работе, а команде нужна солидность, чтобы не останавливаться, а добивать соперника. Нужно выполнять игровое задание на протяжении всех 60 минут, не нужно надеяться, что кто-то сдастся.

Кредит доверия к Чмыхову? А что, кроме него есть кому играть? Вот и ответ. Но ошибаются все, нельзя же сказать, что он в каждом матче плохо играет. Надо убирать эти ошибки. Чмыхов вообще так много играет первый сезон, у Гуляева первый сезон. Это всё естественно. Просто нужно, может быть, не давать возможности ребятам допускать такие ошибки, играть в чужой зоне, не допускать контратаки. Так любого можно обвинить, но ошибки делают все», — цитирует Кравца «Чемпионат».

«Авангард» идет вторым в таблице Восточной конференции, набрав 79 очков.

«Трактор» (70) поднялся на 4-ю строчку, опередив «Автомобилист».