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    Буше о возвращении Ковальчука в КХЛ: На такое способен только он

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Спартак
    Нападающий «Авангарда» Рид Буше поделился мнением об игре форварда «Спартака» Ильи Ковальчука после возвращения в КХЛ спустя 2 года.

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    «Кови — невероятный парень, прекрасно, когда в раздевалке есть такие хоккеисты, как он. Он — легенда не только в России, но и везде. Он прекрасно играет, много работает за пределами льда. Как он может помочь "Спартаку"? Наблюдать, как он тренируется, подходит к матчам, — это ценно. Для многих он — ролевая модель.

    Могу ли я представить, что вернусь на лед после двух лет пропуска? Я не могу представить себя, вернувшегося на лед спустя два года. Думаю, на такое способен только он. Илья, как я сказал, невероятный работяга, и я не удивлен, что он смог вернуться. Но я если закончу, то закончу», — приводит слова Буше ТАСС.

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    • В нынешнем сезоне Ковальчук провел 10 матчей за «Спартак», забросил 4 шайбы и сделал голевую передачу.

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