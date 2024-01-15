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    Федоров: Нашу команду за третий период невозможно похвалить

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итог матча против «Автомобилиста» (2:3)

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Нашу команду за третий период невозможно похвалить. Не об этом мы договаривались, совершили странные вещи, теряя шайбу и в нашей зоне, и в средней зоне. Тяжело играть всё время против атаки соперника, и мы получили гол. Потом проспали выход "в ноль", получили удаление и не справились с меньшинством, хотя достаточно хорошо играли до этого момента. Для нас это не техника, не тактика, это определённый характер и воля выполнять то, о чём договаривались — к сожалению, мы этого не сделали.

    Играли на удержание в третьем периоде? Мы не играли пассивно: владея шайбой, мы её теряли. В середине периода нам удалось перевести несколько смен в зону соперника, но выжали мало моментов. Не забили во втором, имея два-три прекрасных шанса и безвольно сыграли в третьем: не стали играть просто, не стали играть на команду. Всё остальное все видели», — цитирует Федорова «Чемпионат».

    ЦСКА с 56 занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» набрал 64 очка и занимает четвертую строчку таблицы Восточной конференции.

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