Экс-защитник «Салавата Юлаева» Зубарев объявил о завершении карьеры

Бывший защитников клубов КХЛзаявил, что завершает карьеру хоккеиста.

«На сезон-2023/2024 предложений из КХЛ не было, были из ВХЛ, но я посчитал что не нужно. Тяжело жить в неопределённости, держать себя в форме без команды. Смог бы я сыграть? Конечно. Если бы не события… я бы и сейчас играл.

Но сейчас я в душе могу успокоиться, что эта неопределённость наконец то ушла и я рад этому. Карьера моя, я считаю, была не плохая. Спасибо всем партнёрам, с кем удалось поиграть, спасибо тренерам, персоналу и всем, всем, всем, кто был на моём пути. И конечно же болельщикам.

Спасибо командам "Салават Юлаев", "Ак Барс", "Атлант", СКА, "Спартак". Спасибо хоккей за всё, я к тебе относился честно, без обмана. Я тебя люблю», — написал Зубарев трогательный пост в своём телеграм-канале.

В сезоне 2021/2022 Зубарев выступал за «Салават Юлаев». В том году защитник провел 53 матча, забросил 3 шайбы при показателе полезности «+6».