ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичДжокович выиграет 11-й титул в Мельбурне? Свентек не дойдет даже до 1/4 финала? Главные вопросы Australian Open-2024
  • 13:38
    • Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России в Мирном
  • 12:25
    • 16-летняя Корнеева вышла во 2-й круг Australian Open
  • 10:55
    • Рублев в упорной борьбе победил Уайлда на старте Australian Open
  • 10:41
    • Котов успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии
  • 12:23
    • «Адмирал» разгромил «Сибирь» во Владивостоке
    Все новости спорта

    Экс-защитник «Салавата Юлаева» Зубарев объявил о завершении карьеры

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев СКА Ак Барс Спартак Атлант
    Бывший защитников клубов КХЛ Андрей Зубарев заявил, что завершает карьеру хоккеиста.

    Андрей Зубарев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Зубарев

    «На сезон-2023/2024 предложений из КХЛ не было, были из ВХЛ, но я посчитал что не нужно. Тяжело жить в неопределённости, держать себя в форме без команды. Смог бы я сыграть? Конечно. Если бы не события… я бы и сейчас играл.

    Но сейчас я в душе могу успокоиться, что эта неопределённость наконец то ушла и я рад этому. Карьера моя, я считаю, была не плохая. Спасибо всем партнёрам, с кем удалось поиграть, спасибо тренерам, персоналу и всем, всем, всем, кто был на моём пути. И конечно же болельщикам.

  • Борьба за место под солнцем. «Сибирь» и еще 6 команд, которые пролетят мимо плей-офф
  • Обзор команд КХЛ, которые ведут борьбу за плей-офф в сезоне 2023/2024
  • 11/01/2024

    • Спасибо командам "Салават Юлаев", "Ак Барс", "Атлант", СКА, "Спартак". Спасибо хоккей за всё, я к тебе относился честно, без обмана. Я тебя люблю», — написал Зубарев трогательный пост в своём телеграм-канале.

    В сезоне 2021/2022 Зубарев выступал за «Салават Юлаев». В том году защитник провел 53 матча, забросил 3 шайбы при показателе полезности «+6».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Командам не хватит 90 минут?!
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Манчестер Юнайтед» возьмет реванш у «Тоттенхэма»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Разгромит ли Египет Мозамбик?
  • Египет — Мозамбик. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 14 января
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Египет — Мозамбик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ланс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Автомобилист — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Арока
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Алжир — Ангола
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие