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    • «Салават Юлаев» обыграл на своем льду «Барыс»
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    «Салават Юлаев» обыграл на своем льду «Барыс»

    «Салават Юлаев» — «Барыс»: счет матча 5:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Барыс
    Уфимский «Салават Юлаев» одержал уверенную победу над «Барысом» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Нападающий хозяев Матвей Гуськов в прошлом сезоне играл за ЦСКА
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    Нападающий хозяев Матвей Гуськов в прошлом сезоне играл за ЦСКА

    Дубли в составе хозяев оформили канадский нападающий Джош Ливо и молодой россиянин Матвей Гуськов. Также одна шайба в активе Егора Сучкова.

    За «Барыс» шайбы забрасывали Энтони Камара, Данияр Самат, Даниил Апальков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
    Голы: Сучков — 7 (Шаров, Башкиров), 4:17 — 1:0. Ливо — 10 (Дроздов, Ефремов), 23:54 — 2:0. Ливо — 11 (бол.), 32:17 — 3:0. Камара — 13 (бол., Старченко, Шестаков), 38:46 — 3:1. Пименов — 7 (Гуськов, Науменков), 39:59 — 4:1. Данияр — 2 (Камара, Шалапов), 45:33 — 4:2. Гуськов — 2 (Пустозеров, Шаров), 50:34 — 5:2. Апальков — 4, 59:52 — 5:3Вратари: Ежов — ШутовБроски: 51 (15+26+10) — 28 (11+6+11)Штраф: 11 — 15

    Команда Виктора Козлова идет второй на «Востоке» с 63 очками. «Барыс» (39) — 11-й.

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