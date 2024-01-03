Ротенберг: Сыграли по заданию, практически ничего не дали сопернику создать в атаке

Главный тренерподвел итог матча против(6:1).

«Полные трибуны. Ребята молодцы — выполнили установку, порадовали болельщиков. В целом сыграли по заданию, практически ничего не дали сопернику создать в атаке. Есть несколько ошибок — разберём. Работаем дальше.

Поступок Фальковского, который показал арбитрам, что на нём не было удаления? Думаю, он молодец. Только честный труд. Карма существует, он всё правильно сделал. У нас такие принципы работы. Мы всегда работаем честно и относимся с уважением к каждому сопернику. Это даёт результат. Он правильно поступил, последовал принципам работы команды. Мы никогда не будем искать другие варианты, кроме честной игры и победы на льду», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

СКА набрал 63 очка и поднялся на третье место в Западной конференции. «Витязь» с 36 пунктами идет девятым на «Западе».