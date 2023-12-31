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    Широков о крупном поражении «Автомобилиста»: Вроде бы при неплохой игре проиграли, но такое бывает

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист СКА
    Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (0:4).

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    «Бросок Овчинникова в штангу — ключевой момент? Это один из ключевых моментов. Следующий гол тоже — Волк не попадает в пустые ворота, затем проброс и вбрасывание, после которого мы пропускаем.

    Наверное, нужно оставить первый период позади и двигаться вперёд, потому что во втором и третьем мы играли неплохо и создавали моменты. Оставалось только забить. Долгая поездка, четыре матча — сложно что-то сказать. Двоякое впечатление от игры — вроде бы при неплохой игре проиграли, но такое бывает», — сказал Широков Чемпионату.

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    • После поражения от СКА «Автомобилист» занимает 6-е место в таблице Востока с 55-ю очками в активе. В следующем матче екатеринбургская команда сыграет против «Трактора» 3-го января.

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