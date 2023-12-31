Широков о крупном поражении «Автомобилиста»: Вроде бы при неплохой игре проиграли, но такое бывает

Нападающийвысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со(0:4).

«Бросок Овчинникова в штангу — ключевой момент? Это один из ключевых моментов. Следующий гол тоже — Волк не попадает в пустые ворота, затем проброс и вбрасывание, после которого мы пропускаем.

Наверное, нужно оставить первый период позади и двигаться вперёд, потому что во втором и третьем мы играли неплохо и создавали моменты. Оставалось только забить. Долгая поездка, четыре матча — сложно что-то сказать. Двоякое впечатление от игры — вроде бы при неплохой игре проиграли, но такое бывает», — сказал Широков Чемпионату.

После поражения от СКА «Автомобилист» занимает 6-е место в таблице Востока с 55-ю очками в активе. В следующем матче екатеринбургская команда сыграет против «Трактора» 3-го января.